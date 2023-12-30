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İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İnegöl\'de Mobilya İmalathanesinde Yangın
30.12.2023 - 02:44,
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin 3'üncü katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri ise çevre güvenliği aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathanede hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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