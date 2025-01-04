Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi 27. Mobilya Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinin çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyesi ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü.
İmalathanede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?