İnegöl\'de Mobilya İmalathanesinde Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathansinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi Ayaz Sokak'ta bulunan bir iş yerinde, sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülürken iş yerinde hasar oluştu.
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