İnegöl\'de Muhtar Ölü Bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mahalle muhtarı Şuayip Memiş (79), çıktığı evinin bahçesinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Olay, saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesi Fevziye Mahallesi'nde meydana geldi. Fevziye Mahallesi Muhtarı Şuayip Memiş, çıktığı evinin bahçesinde aile bireyleri tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Memiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Memiş'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.