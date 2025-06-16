İnegöl'de Orman İşçisi Elini Kesti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motorlu testereyle elini kesen orman işçisi tedaviye alındı.

Tüfekçikonak Mahallesi'nde orman işçisi olarak çalışan Yusuf B. (43), motorlu testereyle çalıştığı sırada sağ elini kesti.

Olayın ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Yusuf B, ileri tedavi için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.