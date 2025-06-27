İnegöl\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Dömez Mahallesi yakınlarında arazide başlayan yangın, kısa sürede ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Jandarma Komutanı Harun Nazlı da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
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