İnegöl\'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde trafikteki 16 Y 3879 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı.
Aracını yol ortasında durduran sürücü, alevlere yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Araçta hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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