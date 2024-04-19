İnegöl\'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı

Gümüşhacıköy Kaymakamı Okulları Ziyaret Etti

Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Gümüş İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek okullarda incelemelerde bulundu. Büyükkaymakcı, okul müdürü Yusuf Kılıç'tan ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı ve öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik etti. Öğrencilerle de sohbet eden Büyükkaymakcı, kitaplara olan ilgisinin başarısının temelini oluşturduğunu belirtti ve öğrencilere okumayı ve merakı teşvik etti.