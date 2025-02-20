Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
İnegöl Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü "taşımalı eğitim gören öğrenciler" için eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Taşımalı Eğitime Ara - Son Dakika
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