İnegöl\'de Tekstil Fabrikasında Yangın

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan tekstil fabrikasının bacasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4'üncü Cadde'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının bacasında çıktı. Yoğun dumanları gören işçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bacayı saran alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürülürken yangında maddi hasar meydana geldi.

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: Bursa,