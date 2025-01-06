İnegöl\'de Traktör Devrildi: 81 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Ahmet Kılık (81) hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.30 sıralarında kırsal Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kılık, engebeli arazide kontrolünden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Kılık'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.