İnegöl\'deki Fabrikada Yangın

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi'ndeki fabrikanın talaş deposunda çıkan yangının fark edilmesinin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl İtfaiye Grup Amirliği ile polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hızlı ve etkili müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını önledi.

Büyümeden söndürülen ve tesiste hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.