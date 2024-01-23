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İnegöl'deki mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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İnegöl'deki mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İnegöl\'deki mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
23.01.2024 - 12:25,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Çalışkan Sokağı'nda mobilya imalatı yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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