İnegöl\'deki mobilya imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Mahmudiye Mahallesi Semiz Sokak'ta imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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