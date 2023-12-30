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İnegöl'deki Mobilya İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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İnegöl'deki Mobilya İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangın, hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangın, imalathanenin yanında bulunan koltuk üretim fabrikasına da sıçramıştı. Dumandan etkilenen bir kişiye müdahale edilirken, vatandaşlar malzemelerin zarar görmemesi için dışarıya çıkarttı. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, soğutma çalışmalarıyla devam ediyor.

İnegöl\'deki Mobilya İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
30.12.2023 - 03:15,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mahmudiye Mahallesi Semiz Sokak'ta imalathanede yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, imalathanenin yanında bulunan koltuk üretim fabrikasının da bir bölümüne sıçradı.

Yangında bir kişi dumandan etkilenirken, vatandaşlar imalathanedeki bazı malzemelerin zarar görmemesi için dışarıya çıkarttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, imalathanede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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