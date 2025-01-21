İnegöl Terkinler Çetesi'ne Yeni Operasyon - Son Dakika
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İnegöl Terkinler Çetesi'ne Yeni Operasyon

İnegöl'de kayyum atanan şirketlerin kira gelirlerine el koyan 4 zanlı yeniden gözaltına alındı.

21.01.2025 12:46
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren "İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda, kayyum atanan şirket ve iş yerlerinin kira gelirlerine zorla el koydukları iddia edilen 4 zanlı jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Terkinler Çetesi" operasyonunda kayyum atanan şirket ve iş yerlerinin kira gelirlerinin şiddet ve cebir kullanılarak kiracılardan istendiği ve çetenin örgütsel faaliyetlerine devam ettiklerini belirledi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Özel Harekat timleri, operasyon için harekete geçti.

Operasyonda örgütün elebaşı N.T. ile oğlu E.T. ile diğer 2 zanlı yakalandı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olay

Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum'da 25 Eylül'de 450 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet ele geçirilmişti.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, haklarında adli kontrol kararı verilen 9 kişi dahil 19 kişi ise serbest bırakılmış, tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, insan ticareti gibi suçları örgütlü olarak işledikleri belirtilen "İnegöl Terkinler Çetesi" çökertilmiş ve suç örgütü elebaşının yakalandığı operasyonda, 6 milyar lira değerindeki gayrimenkul ve 31 şirkete el konulmuş ve kayyum atanmıştı.

Yargılama sürecinin devamında N.T. ile oğlu E.T. ve diğer 2 şüpheli, 17 Aralık'ta serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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