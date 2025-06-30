İnek Dereye Düştü, İtfaiye Kurtardı

Sinop'un Türkeli ilçesinde dereye düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Gökçealan köyünde yaşayan Firdevs Özdemir'e ait inek arazide otlandığı sırada dengesini kaybederek dereye düştü.
İneği düştüğü yerden kendi imkanlarıyla çıkartamayan Özdemir, bunun üzerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekiplerce yapılan çalışama sonrası inek bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.
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