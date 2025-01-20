İnek İdrarı İddiası Tepki Çekti - Son Dakika
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İnek İdrarı İddiası Tepki Çekti

IIT-Madras Direktörü Kamakoti'nin inek idrarının faydalarıyla ilgili iddiası tartışmalara yol açtı.

20.01.2025 20:46
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Hint Teknoloji Enstitüsü Madras (IIT-Madras) Direktörü V Kamakoti'nin "inek idrarının" bakteri ve mantar karşıtı özelliği sayesinde enfeksiyonları tedavi edebileceği iddiası ülkede tepkilere yol açtı.

India Today gazetesinin haberine göre, Hindistan Ulusal Kongre Partisi (INC) üyesi Karti Chidambaram, X hesabından yaptığı paylaşımda Kamakoti'yi eleştirerek, "sahte bilim sattığını" savundu.

Dravida İlerleme Federasyonu Partisi (DMK) üyelerinden T.K.S. Elangovan da Kamakoti'nin iddiasını eleştirerek hükümeti ülkedeki eğitimi "mahvetmeye" çalışmakla suçladı.

Sosyal Eşitlik için Doktorlar Derneği'nden GR. Ravindranath da hükümeti "sahte bilim ve batıl inançları teşvik etmekle" itham etti.

Ravindranath, inek idrarının bakteriyel enfeksiyonlara neden olabileceği gerekçesiyle tüketilmemesi konusunda halkı uyardı.

Öte yandan, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kamakoti ise inek idrarına yönelik iddiasının bilimsel olarak doğrulandığını savundu.

Kamakoti, "Amerika'da yapılan ve inek idrarının faydalı özelliklere sahip olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığı beş araştırma makalesini hepinize ileteceğim." şeklinde konuştu.

Tamil Nadu'nun Chennai kentinde 15 Ocak'ta düzenlenen bir etkinliğe katılan Kamakoti, burada inek idrarının "bakteri ve mantar karşıtı özelliklerinin" yanı sıra sindirim faydalarına da sahip olması nedeniyle enfeksiyonları tedavi edebileceğini iddia etmişti.

Kaynak: AA

Hindistan, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnek İdrarı İddiası Tepki Çekti - Son Dakika

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