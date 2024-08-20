İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch'in bulunamadığı lüks yat kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch'in bulunamadığı lüks yat kazasında bir kişi hayatını kaybetti

İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch\'in bulunamadığı lüks yat kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Sicilya açıklarında meydana gelen lüks yat kazasında bir kişi hayatını kaybederken, İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ve 5 kişiye hala ulaşılamıyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

20.08.2024 14:41
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(ANKARA) - Sicilya açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle alabora olan Bayesian isimli lüks yatta bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği kesinleşirken, altı kişiye hala ulaşılamıyor. Ulaşılamayanlar arasında İngiliz teknoloji milyarderi iş insanı Mike Lynch de bulunuyor.

Sicilya açıklarında pazartesi günü meydana gelen ani fırtına nedeniyle 22 kişiyi taşıyan, 56 metre uzunluğundaki Bayesian isimli lüks yat alabora oldu. Fırtınanın denizde oluşturduğu su hortumları yata çarpınca, geminin direğinin kırıldığı ve yatın dengesini kaybederek dalgaların altına gömüldüğü tespit edildi.

Olay sonucu yatın aşçısı olduğunu belirlenen bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi kesinleşirken, 6 kişiye hala ulaşılamadı. Ulaşılamayanlar arasında İngiliz teknoloji milyarderi, 11 milyar dolar değerindeki yazılım şirketi HP Autonomy'nin sahibi Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah Lynch de bulunuyor.

Bir şirket tatili etkinliği için Akdeniz'e açılan Bayesian'da bulunan 22 kişiden 15'i kurtarıldı. Kurtulanlar arasında Mike Lynch'in eşi Angela Bacares de bulunuyor. Kurtarma ekipleri, Sicilya'nın Palermo yakınlarındaki küçük bir balıkçı köyü olan Porticello'nun açıklarında arama çalışmalarına devam ediyor. Geniş çaplı arama çalışmaları dalgıç polisler, helikopterler ve deniz kuvvetleri ekiplerince yürütülüyor.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch'in bulunamadığı lüks yat kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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