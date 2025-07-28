Muğla'nın Ortaca ilçesinde iki günden beri aranan İngiliz turistin cesedi bulundu.

Dalyan Mahallesi'ne tatile gelen İngiltere vatandaşı Joseph Alexander Gıfford'un (79) yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince dron ve iki arama kurtarma köpeğinin de desteği ile arama çalışması başlatıldı.

Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'ndeki tarihi Kaya Mezarları mevkisinde bulunan Gıfford'un cesedi, Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.