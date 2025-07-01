İngiltere 3 Grubu Terör Örgütü İlan Etti - Son Dakika
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İngiltere 3 Grubu Terör Örgütü İlan Etti

01.07.2025 15:07
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Yvette Cooper, Palestine Action ve iki grubu terör örgütü olarak ilan etmek için taslak sundu.

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, aralarında İsrail'le iş yapan firmalara karşı eylemleriyle tanınan Palestine Action'ın da olduğu 3 grubu terör örgütü ilan etmek için hazırladığı taslağı parlamentoya sundu.

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Cooper, Palestine Action'ın yanı sıra neo-Nazi örgütü Maniacs Murder Cult ve Rus milliyetçisi Russian Imperial Movement gruplarını yasaklamak için resmi adımı attı.

Üç grubu terör örgütü ilan edip üye olmayı suç hale getirecek karar taslağını parlamentoya sunan Cooper, açıklamada yer verilen değerlendirmesinde bu adımı ülkenin demokrasisi ve ulusal güvenliğini korumak için attıklarını belirtti.

Cooper, üç grubun da eylemleri üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucu "sınırı aştığını" kaydederek, "Konuşma ve protesto özgürlüğü, demokrasimizin temel taşlarındandır ve birçok grup bu hakkı kullanıyor. Ancak şiddetin ve kasten mala zarar verme suçunun yasal protestolarda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre üç grubun terör örgütü ilan edilmesi halinde bunların üyeleri 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Bu grupların terör örgütü ilan edilmesi, özellikle Filistin'e destek ve İsrail'e tepki gösterileri gibi protestoları etkilemeyecek.

Yarın parlamentoda görüşülmesi beklenen teklifin kabul edilmesi halinde karar, hafta sonu yürürlüğe girecek.

Silah fabrikasındaki eylem 1 milyon sterlin zarara sebep oldu

Açıklamaya göre Palestina Action, İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketler ile İngiltere'de faaliyette bulunan İsrail şirketlerine yönelik eylemleriyle yaklaşık 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu.

Özellikle Glasgow'daki Thales fabrikasında yapılan eylemde denizaltılar için önemli parçaların üretiminin durduğu kaydedilen açıklamada İsrail şirketi Elbit Systems'in Bristol fabrikasında üretimin durdurulduğu ifade edildi.

Maniac Murders Cult'ın ise beyaz ırkın üstünlüğünü savunan neo-Nazi örgütü olarak çevrimiçi ortamda faaliyet??gösterdiği vurgulanan açıklamada grubun üyelerini şiddet olaylarına yönlendirdiği kaydedildi.

Küresel çapta eylemler yapan grup üyelerinin İngiltere'de eylemler yapmak için eğitim materyalleri hazırladığı bilgisi de açıklamada paylaşıldı.

Russian Imperial Movement'ın da beyaz ırkın üstünlüğünü savunan bir örgüt olduğu belirtilen açıklamada "yeni Rus İmparatorluğu yaratma" hedefi bulunduğundan söz edildi.

Açıklamada grup üyelerinin Ukrayna'da Rusya adına savaştığı öne sürülürken gruba katılan bir İsveçlinin Gothemburg'da bir dizi saldırı yaptığı hatırlatıldı.

Grubu terör örgütü ilan etmenin İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğinin bir göstergesi olacağına da vurgu yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere 3 Grubu Terör Örgütü İlan Etti - Son Dakika

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