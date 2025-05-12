İngiltere-AB İlişkileri Güçleniyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüşmesine ilişkin, ülkesinin AB ile ekonomik büyüme ve güvenliği destekleyen ilişki kurduğunu bildirdi.

Lammy ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey, "Weimar+" formatındaki toplantı kapsamında Londra'yı ziyaret eden AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile bir araya geldi.

Bakan Lammy, görüşmenin ardından X'ten yaptığı paylaşımda, "AB ile ekonomik büyümeyi, vatandaşlarımızı, kolektif güvenliği koruyan ve destekleyen iddialı ilişki inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lammy, Kallas'ın, "Avrupa'yı daha güvenli yer haline getirecek yeni güvenlik ortaklığını müzakere etmenin herkesin çıkarına" olduğu görüşüne katıldıklarını bildirdi.

İngiltere ve AB'den üst düzey yetkililer, 19 Mayıs'ta Londra'da savunma, güvenlik, suç ve ticaret konularının ele alınacağı zirvede bir araya gelecek.

İngiliz hükümeti söz konusu zirvenin, İngiltere ve AB halkları için somut faydalar sağlayacağı ve ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için bir fırsat sunacağını değerlendiriyor.