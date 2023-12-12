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İngiltere açıklarında sığınmacı hayatını kaybetti

İngiltere'nin Dorset kıyısında bulunan Bibby Stockholm gemisinde bir sığınmacının hayatını kaybettiği belirtildi. Olaya ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı. İngiltere, düzensiz göçmenleri askeri tesislerdeki kullanılmayan binalar ve yüzen yapılarda ağırlama kararı almıştı.

İngiltere açıklarında sığınmacı hayatını kaybetti
12.12.2023 - 15:23,
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İngiltere açıklarında düzensiz göçmenlerin kaldığı "Bibby Stockholm" gemisine yerleştirilen sığınmacının yaşamını yitirdiği belirtildi.

İngiliz ulusal haber ajansı PA Media'daki habere göre, ülkenin güneyindeki Dorset kıyısında bulunan göçmen gemisinde bir sığınmacı hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Göçmenlerin gemiye gelişi 2 kez ertelenmişti

İngiltere, ülkedeki yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin konaklaması için askeri tesislerdeki kullanılmayan binalar ile mavnalar üzerine inşa edilmiş yüzen yapılarda göçmenleri ağırlama kararı almıştı.

Ülkede otellerde ağırlanan göçmenlerin yüksek maliyet nedeniyle taşınması kararı alınmış ve "Bibby Stockholm gemisi de bu amaç doğrultusunda göçmenlerin yerleştirileceği ilk gemi" olarak gündeme gelmişti.

Ülkenin güneyindeki Portland Limanı'nda demirli gemiye 39 kişiden oluşan ilk göçmen grubu, 7 Ağustos'ta gelmeye başlamıştı.

İlk etapta 50 sığınmacının yerleştirilmesi planlanan gemi, 11 Ağustos'ta içme suyu sisteminde bulunan lejyonella bakterisi nedeniyle boşaltılmıştı.

Düzensiz göçmenler, sudaki bakteri nedeniyle 4 gün kaldıktan sonra ayrıldıkları gemiye 19 Ekim'de yeniden yerleştirilmeye başlanmıştı.

Bibby Stockholm gemisine 18-65 yaş erkek sığınmacıların yerleştirileceği açıklanmıştı.

STK'ler, Bibby Stockholm'e "cezaevi gemisi" ismini taktı

Gemide konaklaması planlanan 500'e yakın düzensiz göçmenin 18 ayda Bibby Stockholm'e getirilmesi, 2 binden fazlasının ise Lincolnshire ve Essex bölgelerindeki iki hava üssünde bulunan kullanılmayan binalara taşınması planlanıyor.

Ülkedeki göçmen yanlısı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri, sığınmacıların gemilerde barındırılmasının "insanlık dışı" olduğunu savunarak, Bibby Stockholm'e "cezaevi gemisi" ismini taktı.

Kaynak: AA
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Dorset, Göçmen, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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