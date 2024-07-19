İngiltere Başbakanı: Sokak olayları şok edici ve utanç verici

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Leeds kentinde dün gece çıkan sokak olaylarının "şok edici ve utanç verici" olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Başbakan, dün gece görülen sahnelerin 'şok edici ve utanç verici olduğunu' söyledi. Toplumumuzda bu tür olayların yeri yok." ifadeleri yer aldı.

Sözcülük, konuyu soruşturan polise her türlü desteğin verileceğini ve sorumlulara karşı en ağır hukuki adımların atılacağını bildirdi.

West Yorkshire polisi de dün akşam bir otobüsün yakıldığı, bir polis arabasının ise ters çevrildiği olayın ardından yaşananlarla ilgili gözaltı işlemlerinin yapıldığını açıkladı.

Açıklamada gözaltı işleminin gelecek günlerde devam edebileceği kaydedilirken, olayın nasıl geliştiğine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Polisin, Leeds'in Harehills bölgesindeki bir evdeki çocukları koruma altına almaya çalışan sosyal hizmetler çalışanlarına karşı saldırı ihbarıyla dün akşam yerel saatle 17.00'te bölgeye gittiği ifade edildi.

Burada polisin saldırıya maruz kaldığı belirtilen açıklamada, sosyal hizmetler çalışanlarının güvenli bir bölgeye tahliye edildiği kaydedildi.

Bölgede kargaşanın artmasının ardından özel bir polis gücünün görevlendirildiği aktarılan açıklamada, göstericilerin polise taşlarla karşılık verdiği bilgisi yer aldı.

Bugün de Harehills'de güvenlik önlemleri alındığı ve polisin bölgedeki görevini sürdüreceği açıklandı.

Otobüs ateşe verilmişti

Harehills bölgesindeki olaylar, dün sosyal hizmetlerin bir ailenin çocuklarını almak istemesiyle başlamıştı.

Bölgede toplanan kalabalık, sosyal hizmetler çalışanları ve polise tepki göstermiş, polise taşlar ve şişeler atılmıştı.

Kalabalık bir polis arabasını ters çevirirken, iki katlı bir otobüs ateşe verilmişti.

West Yorkshire polisi, bölgeden uzak durulması açıklamasını yaparken çok sayıda bölge milletvekili ve belediye meclis üyesi de vatandaşlara sükunet çağrısı yapmıştı.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper da X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu gece Leeds'te polis araçlarına ve toplu taşıma araçlarına yapılan saldırılar ve şok edici sahneler karşısında dehşete düştüm. Bu türden bir kargaşanın toplumumuzda yeri yok. West Yorkshire polisine olaya yaptıkları müdahale için teşekkür ederim. Düzenli olarak bilgilendiriliyorum." ifadelerine yer vermişti.