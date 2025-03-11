İngiltere Başbakanı Starmer, Trump ile Ukrayna Toplantısına Hazırlanıyor

LONDRA, 11 Mart (Xinhua) -- İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Suudi Arabistan'ın liman kenti Cidde'de gerçekleştirilecek ABD- Ukrayna toplantısı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada İngiliz yetkilerin, hafta sonunda Ukraynalı yetkililerle de konuştuğu kaydedilerek, kalıcı barışa bağlılığın sürdüğü belirtildi.

Starmer, ABD'nin Ukrayna yönelik yardım ve istihbarat paylaşımlarının yeniden başlatılmasının yolunu açabilecek toplantı için olumlu bir sonuca ulaşılması temennisini dile getirdi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, heyetler arasında önemli görüşmeler yapılması beklenen toplantı öncesinde Suudi Arabistan'a ulaştı.

Şubat ayının sonlarında Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile Zelenskiy arasında tartışma yaşanmıştı. Salı günü düzenlenecek Ukrayna-ABD toplantısından iki hafta önce yaşanan bu hararetli tartışma nedeniyle ikili maden anlaşması iptal edilmiş ve ABD'nin Ukrayna'ya verdiği askeri destek kesilmişti.