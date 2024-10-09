İngiltere'de 9,3 Milyon Kişi Açlık Riskiyle Karşı Karşıya

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İngiliz hayır kurumu Trussell Vakfı, İngiltere'de 9,3 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu, bunun yaklaşık 3 milyonunu çocukların oluşturduğunu açıkladı.

Vakfın yayımladığı "Açlık ve Yoksulluğun Maliyeti" başlıklı rapor, geliri ülkedeki açlık sınırının yüzde 25 daha altında olanların sayısının son 5 yılda 1 milyon kişi arttığını ortaya koydu.

Ülkede 9,3 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedilen raporda, bunun yetişkinlerde her 7 kişiden 1'ine, çocuklarda ise her 5 çocuktan 1'ine denk geldiği ifade edildi.

İngiltere'de 20 yıl önce açlık riskiyle karşı karşıya olanların sayısının yaklaşık 6,7 milyon olduğu hatırlatılan raporda, gelecek yıl bu sayının 425 bin kişi daha artacağı öngörüsü paylaşıldı.

Hemen harekete geçilmezse açlık yaşayacak çocuk sayısında oranın gelecek yıl yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkacağı uyarısı yapılan raporda, 2024'te engellilerde bu oranın yüzde 53, tek bir ebeveyni bulunan ailelerde yüzde 32 olduğu belirtildi.

En riskli yaş grubunun yüzde 24 ile 0-4 yaş arası çocuklar olduğu vurgulanan raporda, siyahi ailelerde açlık oranının yüzde 28, beyaz ailelerde ise yüzde 11 olduğuna işaret edildi.

Raporda, sosyal yardımlardaki artış ve kapsamdaki genişlemeyle 1,9 milyon kişinin gelecek yıl açlık riskinden kurtulacağı belirtildi.

Bu sayının yaklaşık 600 bininin çocuklardan oluşacağı ifade edilen raporda, hükümetin gıda bankalarına bağlılığı sona erdirme vaadi hatırlatıldı.

Raporda, bunun için sosyal yardım sisteminde ele alınması gereken sorunlara işaret edildi.