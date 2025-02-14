İngiltere'de Acil Servislerde Uzun Beklemeler - Son Dakika
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İngiltere'de Acil Servislerde Uzun Beklemeler

NHS, ocakta 60 bin hasta acil servislerde 12 saat bekledi, bu sayı alarm veriyor.

14.02.2025 01:17
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İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), ocak ayında 60 binden fazla hastanın acil servislerde 12 saat beklediğini ortaya koydu.

NHS'ten yapılan açıklamada, acil servise başvurduktan sonra hastaneye kabul edilmesine karar verilen ancak yatak bulunamaması nedeniyle beklemek zorunda kalan hasta sayısının geçen ay ilk kez 60 bini aştığı belirtildi.

Açıklamada, acil servislerde uzun süre bekleyen 60 bin hastanın, acil servisler aracılığıyla kabul edilen tüm hastaların yüzde 15'inden fazlasını oluşturduğu ve Ağustos 2010'dan Ekim 2021'e kadar olan 11 yıllık dönemde kaydedilen toplam rakamı aştığı vurgulandı.

Acil servislerde bekleme sürelerinin geçen ay, Aralık 2024'e kıyasla bir nebze iyileştiği kaydedilen açıklamada, buna karşın, NHS'nin hedeflediği oranın oldukça altında kaldığına işaret edildi.

Aralık 2024'te NHS bekleme listesinde 20 bin kişilik azalma olduğu ve şu anda 7,46 milyon kişinin tedavi beklediği aktarılan açıklamada, İngiltere'de her 10 kişiden 1'inin NHS bekleme listesinde olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgını öncesinde 1 yıldan uzun süredir tedavi bekleyen hasta sayısının 2 bin civarında olduğu ancak şu anda 200 binden fazla hastanın 1 yılı aşkın süredir tedavi beklediği belirtildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, konuya ilişkin Sky News'e yaptığı açıklamada, NHS bekleme listelerinin Temmuz 2024'ten bu yana yaklaşık 160 bin kişi azaltıldığını ifade ederek, hükümetin acil servis hizmetlerini iyileştirmek için plan açıklayacağını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de Acil Servislerde Uzun Beklemeler - Son Dakika

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