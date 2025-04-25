İngiltere'de Bıçaklı İçeriklere Cezalar Artıyor

İngiltere'de, kullanımı da satışı da yasak olan bıçakların reklamını yapan ve yayımladıkları bıçaklı saldırı suçlarına ilişkin içerikleri kaldırmayan sosyal medya şirketlerine 60 bin sterline (yaklaşık 3 milyon Türk lirası) kadar ceza kesilecek.

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre hükümet, sundukları bıçaklı saldırı suçlarına ilişkin içerikleri kaldırmayan sosyal medya şirketlerinin üst düzey yöneticilerine verdiği para cezalarını şirketlere de uygulama kararı aldı.

Bu çerçevede, kullanımı da satışı da yasak olan bıçakların reklamını yapan ve bıçaklı saldırı suçlarına dair gönderiyi sitelerinden kaldırmamakta ısrar eden şirketlere, her bir sefer için 60 bin sterline kadar para cezası uygulanacak. Hükümet, bu adımla gençlerin ve çocukların bu tarz içeriklere erişmesini engellemeyi amaçlıyor.

Bu kararla, daha önce açıklanan ve yasaklı bıçakları öven içeriklerin polis uyarısının ardından 48 saat içinde kaldırılmaması durumunda şirketlerin üst düzey yöneticilerine 10 bin sterline (yaklaşık 512 bin Türk lirası) kadar ceza verilmesini öngören yaptırımın kapsamı genişletilmiş oldu.

Artık teknoloji platformları ve yöneticileri, bıçaklı suçlarla ilgili paylaşılan her içerik için toplamda 70 bin sterline (yaklaşık 3 milyon 582 bin Türk lirası) kadar cezayla karşı karşıya kalacak. Yeni cezalar, sosyal medya platformlarının yanı sıra çevrim içi arama motorları için de geçerli olacak.

Teknoloji platformlarına yönelik yaptırımlar, Suç ve Polislik Yasası'nda yapılacak değişiklikle yürürlüğe girecek.

Hükümetin bu yeni adımı, gençleri ve çocukları çevrim içi platformlarda karşılaşabilecekleri olası zararlardan korumak amacıyla hayata geçirilen "Çevrimiçi Güvenlik Yasası"ndan ayrı bir düzenleme olarak mevzuata girecek.

Diğer yandan, bıçaklı suçlara karşı mücadele yürüten bazı kampanya grupları ve ebeveynler, bu düzenlemenin yetersiz olduğunu savunuyor.

"Gençleri korumayan teknoloji şirketleri sorumlu tutulacak"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İçişleri Bakanlığında Suç ve Polislikten Sorumlu Devlet Bakanı Dame Diana Johnson, gençlerin her gün çevrim içi geçirdiği zaman diliminde gördükleri içeriklerin korkunç olduğunu belirtti.

Johnson, gençleri şiddet barındıran içeriklerden korumak için yeterince çaba göstermeyen teknoloji platformlarını sorumlu tutma noktasında her zamankinden ileri gittiklerini ifade etti.

Son yıllarda bıçaklı saldırı suçları ciddi artış gösterdi

İngiltere Adalet Bakanlığının Ağustos 2024'te yayımladığı istatistiklere göre, ülkede Mart 2023-Mart 2024 döneminde 18 bin 572 bıçaklı saldırı suçu işlendi. Bu suçların 3 bin 206'sının faili 10-17 yaş grubunda yer aldı.

Bıçaklı suçların yüzde 71'i bıçak doğrultma ya da dayama şeklinde işlendi. 18 yaş üstü suçlular ortalama 7,4 ay hapis cezası aldı. 10-17 yaş grubundaki suçlulara verilen hapis cezası ise ortalama 6,1 ay oldu.

İngiltere'de bıçak kullanılarak işlenen suçlar, Southport kentinde 29 Temmuz 2024'te 3 çocuğun ölümüne, 8'i çocuk 10 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyla yeniden gündeme gelmişti.

Galler doğumlu bir kişinin gerçekleştirdiği saldırının ardından aşırı sağcılar, göçmen ve Müslüman karşıtı şiddet olaylarını başlatmıştı. Saldırganın daha sonra 17 yaşında Ruanda asıllı bir Hristiyan olduğu ortaya çıkmıştı.