İngiltere'de Genel Seçimler Sonrası Parlamentoya 87 Azınlık Milletvekili Girdi - Son Dakika
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İngiltere'de Genel Seçimler Sonrası Parlamentoya 87 Azınlık Milletvekili Girdi

İngiltere'de yapılan genel seçimler sonucunda farklı etnik gruplardan gelen 87 azınlık milletvekili parlamentoya girmeye hak kazandı. British Future isimli düşünce kuruluşunun araştırmasına göre, İngiltere'deki seçmenlerin yüzde 14'ü farklı etnik kökenlere sahip. Bu durumun parlamentoya da yansıdığı belirtilen araştırmada, azınlık milletvekillerinin tüm milletvekillerinin yüzde 13'üne denk geldiği ifade edildi. Araştırmada ayrıca, azınlıklardan gelen milletvekili sayısının 2019 seçimlerine göre 21 kişi arttığı ve bu milletvekillerinin çoğunluğunun İşçi Partisi'nde yer aldığı belirtildi.

05.07.2024 17:13
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İngiltere'de dün yapılan genel seçimler sonrası parlamentoya farklı etnik gruplardan 87 azınlık milletvekili girmeye hak kazandı.

"British Future" isimli düşünce kuruluşunun yapığı araştırmada, İngiltere'deki seçmenlerin yüzde 14'ünün farklı etnik gruplardan geldiği belirtildi.

Bu durumun dün yapılan genel seçimler sonrası Meclise de yansıdığı aktarılan araştırmada, farklı etnik kökenlerden 87 milletvekilinin parlamentoya girmeye hak kazandığı, bu sayının da tüm milletvekillerinin yüzde 13'üne denk geldiği ifade edildi.

Azınlıklardan gelen milletvekili sayısının, 2019 seçimlerinden bu yana 21 kişi arttığına işaret edilen araştırmada, bu milletvekillerinin 66'sının İşçi Partisi sıralarında yer aldığı kaydedildi.

Araştırmada, azınlık milletvekillerinden 13'ünün Muhafazakar Parti'de yer aldığı, 4'ünün bağımsız aday olarak parlamentoya girdiği belirtildi.

Farklı kökenlerden gelen milletvekillerinin 48'inin de kadın olduğu bilgisi araştırmada yer aldı.

British Future Direktörü Sunder Katwala, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni oluşan parlamentonun toplumdaki çeşitliliği en iyi şekilde yansıttığını belirtti.

Parlamentonun her 7 milletvekilinden 1'inin farklı etnik grupları temsil edecek şekilde oluştuğunu vurgulayan Katwala, "Bu durum, etnik çeşitliliğin ana siyasi partiler arasında nasıl yeni bir norm haline geldiğinin altını çiziyor." değerlendirmesini yaptı.

Katwala, kapsayıcılık ve çoğulculuğun daha iyi politikayı garanti etmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Irk tartışmalarımız her zamanki gibi kutuplaşma gibi hissettirebilir ancak çok seslilikteki payı önemlidir. Etnik grupların sorunları, yeni Avam Kamarası gündemine geldiğinde azınlık milletvekilleri, kendi deneyimlerini aktarmak için orada olacaklar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de Genel Seçimler Sonrası Parlamentoya 87 Azınlık Milletvekili Girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de Genel Seçimler Sonrası Parlamentoya 87 Azınlık Milletvekili Girdi - Son Dakika
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