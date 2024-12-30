İngiltere'de İslamofobi Artıyor

Güncel

Britanya Müslüman Konseyi (MCB), İngiltere'de Müslüman karşıtı (İslamofobik) nefret suçlarındaki keskin artışın ciddi endişe verici düzeyde olduğunu belirterek hükümeti daha güçlü yasalar ve kapsamlı önlemler almaya çağırdı.

MCB'den yapılan açıklamada, Greater Manchester Polisi, ağustosta Müslüman karşıtı suçların aylık ortalamasının bir önceki yıla göre 39'dan 85'e yükseldiğini belirtirken West Yorkshire'da ise aynı dönemde, bu tür suçların ortalaması 39'dan 94'e çıktığına dikkat çekildi.

Açıklanan rakamların, Müslüman karşıtlığının bir ırkçılık biçimi olarak sistematik şekilde göz ardı edildiğinin göstergesi olduğu kaydedilen açıklamada, İngiliz hükümetinin, nefret suçlarıyla mücadele konusunda daha kararlı adımlar atması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Müslüman karşıtı nefret suçlarında görülen ve bazı bölgelerde iki katını aşan artış karşısında ciddi endişe duyulduğu aktarıldı.

MCB'den "mevcut nefret suçları yasalarının güçlendirilmesi" çağrısı

MCB açıklamasında hükümete, mevcut nefret suçlarına ilişkin yasalarını güçlendirmesi, Müslüman karşıtı nefret suçlarına yönelik hedefe ilişkin stratejiler geliştirmesi ve mağdurları desteklemek için kaynak tahsis etmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, eğitim alanında yapılacak yatırımların, anlayışı artırmak ve Müslüman topluluklar için adalet ve güvenliği sağlamak adına kritik öneme sahip olduğunun altı çizilirken nefret suçlarıyla mücadele etmek ve daha kapsayıcı toplum oluşturmak için MCB'nin tüm paydaşlarla iş birliği yapmaya devam edeceği bildirildi.

"Bu rakamlar şoke edici ve üzücü"

MCB Genel Sekreteri Zara Mohammed, yaptığı açıklamada, "Bu rakamlar şoke edici ve son derece üzücü. İslamofobik suçlar artmaya devam ediyor, gerçek hayatları ve toplulukları etkiliyor." ifadesini kullandı.

Müslümanları hedef alan nefret suçlarının yükseldiği konusunda uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Mohammed, önceki hükümetin başlattığı Nefret Suçları Eylem Planı'na rağmen Müslüman karşıtlığı ve diğer tüm ırkçılık biçimlerini ele alan hükümetler arası yaklaşımın eksik kaldığına vurgu yaptı.

Mohammed, "Toplumun farklı gruplarıyla Müslüman karşıtlığının net bir tanımında anlaşmaya varacağımızdan umutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de Müslüman karşıtlığı ve antisemitizm olayları arttı

İngiliz ulusal haber ajansı PA Media, bilgi alma özgürlüğü kapsamında İngiltere'deki 40 polis teşkilatının 33'üne Eylül 2023'ten bu yana ihbarı yapılan inanca yönelik nefret suçlarını sordu.

Habere göre, ülkedeki Müslüman karşıtı nefret suçu ve antisemitizmde büyük artış yaşanırken İsrail'in Gazze saldırıları ile İngiltere'de temmuz sonunda başlayan aşırı sağcı şiddet olaylarının, bu artışa büyük etkisi oldu.