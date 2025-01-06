İngiltere'de Şiddetli Yağış ve Kar Trafiği Aksatıyor - Son Dakika
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İngiltere'de Şiddetli Yağış ve Kar Trafiği Aksatıyor

İngiltere'de yağış ve kar nedeniyle ulaşımda aksama, elektrik kesintileri ve hava uyarıları yapıldı.

06.01.2025 11:30
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LONDRA, 6 Ocak (Xinhua) -- İngiltere'de cumartesi gecesi boyunca etkili olan şiddetli yağmur ve kar yağışı trafikte aksamalara ve elektrik kesintilerine yol açarken pazar günü için birçok bölgede hava uyarıları yapıldı.

İngiltere Meteoroloji Dairesi; İngiltere, İskoçya ve Galler'in çoğu bölgesi için kar yağışına karşı turuncu uyarı, kar ve buzlanmaya karşı ise bazı sarı uyarılar yayımladı.

Ülkede demiryolu hatlarında çok sayıda ciddi aksamalar oldu ve kötü hava koşulları yüzünden rötar ve iptaller yaşandı.

Leeds Bradford Havalimanı'nın pisti "devam eden yoğun kar yağışı" nedeniyle kapatıldı. Manchester Havalimanı ve Liverpool John Lennon Havalimanı ise pazar günü sabah saatlerinde kapatılan pistlerini yeniden açarken rötar ve iptaller olabileceği uyarısında bulundu.

Yolculara, seyahat öncesi şirketlerle son durumun görüşülmesi, yolculuk için ekstra zaman ayrılması ve yolcuk sırasında ek ihtiyaç malzemeleri bulundurulması tavsiye edildi.

Binlerce evin elektriksiz kaldığı İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti'nde elektrik şirketlerinin ekipleri kesintileri gidermek için çalıştı.

Meteoroloji dairesi pazar günü İngiltere'nin çoğu bölgesinde karın yerini giderek yağmurun alacağı, ancak pazar günü boyunca ve pazartesi sabah saatlerinde İskoçya'nın çoğu kesiminde kar sağanakları ve buzlanma riskinin devam edeceği tahmininde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İngiltere'de Şiddetli Yağış ve Kar Trafiği Aksatıyor - Son Dakika

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