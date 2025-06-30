İngiltere'den Türkiye'ye Övgü - Son Dakika
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İngiltere'den Türkiye'ye Övgü

30.06.2025 16:16
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Dışişleri Bakanı Lammy, Türkiye'nin Rusya'ya karşı çabalarını takdir etti ve işbirliğini vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, " Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Rusya'nın saldırılarını durdurmak için çok önemli çaba sarf ettiler. Uzun süredir beklediğimiz ateşkesi gerçekleştirebilmek için çaba sarf ettiler." dedi.

Lammy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Bir yıldır Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Lammy, "12 aylık görev sürem boyunca, tek bir ay bile sayın Bakan (Fidan) ile görüşmeden, temasta bulunmadan geçmedi. Çoğu kez ayda birkaç kez temaslarda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Lammy, bu görüşme sıklığının Türkiye ile İngiltere arasındaki sıkı işbirliğini gösterdiğini, iki ülke arasında çok güçlü kültürel bağların olduğunu anlattı.

"Bu yıl çok büyük ihtimalle 5 milyon vatandaşımız, dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan ülkenize gelip vakit geçirecek. Türk misafirperverliğini yaşayacak." diyen Lammy, aynı zamanda çok sayıda Türk vatandaşının da İngiltere'yi ziyaret ettiğini söyledi.

Serbest Ticaret Anlaşması vurgusu

Lammy, "Temsil ettiğim bölgede çok uzun geçmişe dayanan, Türkçe konuşan topluluklar yaşıyor. Türkiye ile İngiltere arasında ilişkilerin temelinde çok güçlü stratejik ortaklıklar yatıyor. Bu sayede bu zemin üzerinde bugün gerçekleştirdiğimiz işbirliklerini meydana getirebildik." diyerek, bu anlamda kendisini çok şanslı olarak nitelendirdi.

İki ülkenin birlikte çalışarak işbirliklerini güçlendirmek için çaba gösterdiğini söyleyen Bakan Lammy, Serbest Ticaret Anlaşması'nın bunu daha da perçinleyeceğini vurguladı.

Lammy, "Önümüzdeki haftalarda, aylarda Serbest Ticaret Anlaşması için yürütülecek müzakereleri de sabırsızlıkla bekliyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması, aslında 28 milyar sterlinlik bir ticaret hacmi potansiyeli taşıyor olacak. Türkiye ve İngiltere iş dünyası bir araya gelecek, şirketler bir arada çalışacak. İş dünyası alanında da güçlü işbirliği göstergesi, aynı zamanda halklarımız arasında da güçlü işbirliğinin bir göstergesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin çabalarına övgü

Bakan Fidan ile görüşmesinin son sınamalarla dolu jeopolitik ortamda gerçekleştiğini söyleyen Lammy, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Özellikle Rusya- Ukrayna Savaşı'nda barışı tesis etmek için, Rusya'nın saldırılarını durdurmak için çok önemli çaba sarf ettiler. Karadeniz Bölgesi'nde barışı tesis edebilmek için, uzun süredir beklediğimiz ateşkesi gerçekleştirebilmek için çaba sarf ettiler. 1 milyonun üzerinde Rus asker hayatını kaybetti bu süreçte. Ukrayna'nın enerji tedarikine ve sivillere yönelik saldırılara da tanık olduk."

Bakan Lammy, " Gazze'yle ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde buradaki insanlık krizinin hafifletilmesi ve Filistin halkı için iki devletli çözüme yönelik çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Aynı zamanda Suriye'nin de bu toplantının gündeminde yer aldığını ve bu konuda çok yakın işbirliği içinde olunduğunu anlatan Lammy, "Bakan Fidan'a çok müteşekkirim, özellikle bizimle birlikte yürüttüğü bu çalışmalar için." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'den Türkiye'ye Övgü - Son Dakika

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