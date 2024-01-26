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İngiltere Kralı 3. Charles, prostat büyümesi tedavisi için hastaneye gitti - Son Dakika
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İngiltere Kralı 3. Charles, prostat büyümesi tedavisi için hastaneye gitti

İngiltere Kralı 3. Charles, prostat büyümesi tedavisi görmek için Galler Prensesi Kate'in karın ameliyatı olduğu özel The London Clinic hastanesine gitti. Kral Charles'ın eşi Kraliçe Camilla ile birlikte hastaneye gittiği görüntüler basına yansıdı. Kraliyet ailesi geçen hafta arka arkaya duyurulan 3 sağlık haberiyle gündem olmuştu.

İngiltere Kralı 3. Charles, prostat büyümesi tedavisi için hastaneye gitti
26.01.2024 - 13:11,  Güncelleme: 13:12
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İngiltere Kralı 3. Charles, prostat büyümesi tedavisi görmek için geçen hafta Galler Prensesi Kate'in karın ameliyatı olduğu özel The London Clinic hastanesine gitti.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral Charles'ın, bu sabah yerel saatle 08.30'da Clarence House sarayından ayrılarak hastaneye gittiği belirtildi.

Açıklamada, "Majesteleri, geçen hafta boyunca kendisine iyi dileklerini gönderenlere teşekkür ediyor ve hastalığının halk sağlığı konusunda farkındalık yarattığını öğrenmekten mutluluk duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Kral Charles'ın The London Clinic isimli özel hastaneye eşi Kraliçe Camilla ile gittiği de basına yansıyan görüntülerde yer aldı.

Kasım ayında 75 yaşına giren Kral Charles'ın sağlık durumuna ilişkin geçen hafta Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kral'ın iyi huylu prostat büyümesi tedavisi için düzeltici bir prosedürden geçirileceği ifade edilmişti.

Kraliyet ailesinden bir haftada 3 sağlık haberi

İngiltere'de kraliyet ailesi geçen hafta arka arkaya duyurulan 3 sağlık haberiyle gündem olmuştu. Önce tahtın varisi Galler Prensi William'ın eşi Kate'in karnından bir ameliyat olduğu duyurulmuş, duruma ilişkin ilerleyen saatlerde kanser tedavisi olmadığı açıklanmıştı.

Prenses Kate'in ameliyat haberinin yaklaşık 1,5 saat sonrasında da Kral'ın prostat büyümesi tedavisi göreceği duyurulmuştu.

Kraliyet ailesinde sağlık durumu nedeniyle haberlere konu olan son kişi ise Kral Charles'ın kardeşi, York Dükü Andrew'ün eski eşi Düşes Sarah Ferguson oldu. York Düşesi, 6 ay önce meme kanseri tedavisi görmesinin ardından şimdi de cilt kanseri teşhisiyle tedavi görmeye başladı.

Kaynak: AA
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