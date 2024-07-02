İngiltere Otomobil Sektörü Lideri: Ticaret Engelleri Artırılmamalı - Son Dakika
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İngiltere Otomobil Sektörü Lideri: Ticaret Engelleri Artırılmamalı

İngiltere otomobil sektörünün lider kuruluşu Otomobil Üreticileri ve Satıcıları Derneği (SMMT) Başkanı Mike Hawes, Avrupa Birliği ve ABD'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini yükseltmesi konusundaki anlaşmazlıkların sürdüğü bir ortamda küresel pazarlarda ticaret engellerinin artırılmasından kaçınılması gerektiğini söyledi. Hawes, gümrük vergisi artışları konusunda yorumlarının sorulması üzerine, 'Hiç kimse ticaret savaşı istemez. Hiçbir şekilde misliyle mukabele eylemleri görmek istemiyoruz' dedi.

02.07.2024 14:39
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LONDRA, 2 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere otomobil sektörünün lider kuruluşu Otomobil Üreticileri ve Satıcıları Derneği (SMMT) Başkanı Mike Hawes, Avrupa Birliği ve ABD'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini yükseltmesi konusundaki anlaşmazlıkların sürdüğü bir ortamda küresel pazarlarda ticaret engellerinin artırılmasından kaçınılması gerektiğini söyledi.

Hawes, gümrük vergisi artışları konusunda yorumlarının sorulması üzerine, "Hiç kimse ticaret savaşı istemez. Hiçbir şekilde misliyle mukabele eylemleri görmek istemiyoruz" dedi.

Mevcut durumun doğrudan İngiltere'yi etkilememesine karşın, planlanan gümrük tarifesi artışları konusunda AB ile Çin arasındaki görüşmelerin devam etmesi ve ABD'nin yıl sonunda başkanlık seçimi yapacak olmasının gelecek aylar için belirsizlik oluşturduğunu kaydeden Hawes, İngiliz otomobil sektörünün durumu yakından izlediğini belirtti.

Hawes, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği söyleşide; İngiltere'nin, teknoloji seven müşterilerin bulunduğu açık bir pazar olduğunu ve son yıllarda birçok Çinli markanın İngiltere pazarına giriş yaptığını söyledi. Hawes, bu markaların daha fazla tercih sunarak müşterilerin maliyetlerini aşağı çektiğini ve sektördeki inovasyon ve rekabeti teşvik ettiğini sözlerine ekledi.

Hawes, "Rekabet adil olduğu sürece herkes kazanır" dedi.

Hawes, Çinli markaların genel pazardaki payının yaklaşık yüzde 4 ve elektrikli otomobil pazarındaysa yüzde 10 civarında olduğunu kaydetti. İngiltere'de satılan tüm elektrikli otomobillerin yaklaşık yüzde 30'unun Çin'den geldiğine dikkat çeken Hawes, bunlar arasında Çinli olmayan markaların da bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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