İngiltere Savunma Bütçesini Artırdı

LONDRA, 27 Mart (Xinhua) -- İngiltere, 2025-2026 savunma bütçesine 2,2 milyar İngiliz sterlini (2,83 milyar ABD doları) ek kaynak tahsis ettiğini duyurdu. Bu, savunma harcamalarının gelecek yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2,36'sına çıkarılacağı anlamına geliyor.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves çarşamba günü Avam Kamarası'nda yaptığı Bahar Bildirisi'nde donanma gemilerine, askeri refaha, yükselen savunma teknolojilerine ve askeri altyapıya daha fazla yatırım yapacaklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer şubat ayında savunma harcamalarının Nisan 2027'ye kadar GSYİH'nin yüzde 2,5'ine ulaşacak şekilde arttırılacağını açıklamıştı.