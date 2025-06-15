Bilecik'in İnhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Necla A, yönetimindeki 34 KBE 090 plakalı otomobil, İnhisar- Eskişehir karayolunun Tarpak köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Felek B, sağlık ekiplerince İnhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnhisar'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?