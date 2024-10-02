İnkumu Plajı Çöplerle Dolduruldu - Son Dakika
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İnkumu Plajı Çöplerle Dolduruldu

İnkumu Plajı Çöplerle Dolduruldu

Bartın'da yağmur sonrası dalgalar, çöpleri İnkumu Plajı'na taşıyarak kirliliğe neden oldu.

02.10.2024 14:31
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İNKUMU PLAJI ÇÖPLERLE DOLDU

Bartın kent merkezinde aralıklarla sağanak etkili olurken, Bartın Irmağı'nın sürüklediği çöpler mavi bayraklı İnkumu Plajı'na taşındı. Dalgalar ile 3 kilometrelik sahile taşınan çöpler, kirliliğe neden oldu. Pet şişeler, ev aletleri ve odun parçalarının bulunduğu çöpler, kumsalı kapladı. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu İnkumu'nda dalgaların etkisiyle çöpler, sahil kenarındaki işletmelerin önüne kadar yaklaştı. Esnaf, rüzgarın kuvvetinin azaltması ile temizlik çalışması yaptı.

DOĞAL ŞELALE OLUŞTU

İnkumu tatil beldesinde yoğun yağış sonrasında Güzelcehisar köyü civarında, yaklaşık 100 metre yükseklikten düşen su şelale oluşturdu. İnkumu'nda zaman zaman yağışların ardından ortaya çıkan şelale, ilginç manzaralar oluşturdu.

FIRTINA AZALDI AMA HALA ETKİLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki gün uyarı yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesinde dün rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye ulaştı. Bugün sabah saatlerinde 30 kilometre hıza düşen rüzgar nedeniyle balıkçılar, denize açılamadı. Amasra Büyük Liman'da çok sayıda balıkçı, fırtınanın dinmesini bekliyor.

Kaynak: DHA

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