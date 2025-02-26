İnkumu Plajı karla kaplandı - Son Dakika
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İnkumu Plajı karla kaplandı

Bartın'ın tek mavi bayraklı plajı İnkumu, 30 santim karla kaplandı. Dronla çekilen görüntüler, plajın kış güzelliğini gözler önüne serdi.

26.02.2025 22:22
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BARTIN'ın 3 kilometre uzunluğuyla tek mavi bayraklı plajı olan İnkumu sahili, kar yağışının ardından 30 santim karla kaplandı. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği plajın karlı manzarası dronla görüntülendi.

Kentte 3 gün etkili olan kar yağışının sona ermesiyle şehre 11 kilometre uzaklıktaki mavi bayraklı İnkumu plajı, beyaza büründü. 2021 yılında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından 3 farklı noktada mavi bayrak alan İnkumu plajı, yaz aylarında 200 binin üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. 3 gün süren kar yağışıyla kumsalda 30 santimlik kar örtüsü oluştu. 3 kilometrelik plajıyla dikkat çeken mavi bayraklı İnkumu'nda kar örtüsü hayran bıraktı. Plajdaki kar görüntüsü havadan dronla görüntülendi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA

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