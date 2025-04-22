Aksaray'da inşaat halindeki binanın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Paşacık Mahallesi'ndeki inşaatın 3. katındaki iskelede boya yapan R.Ç, dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, R.Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
İşçinin cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?