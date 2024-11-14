Çorum'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı.
Nevzat B. (56), Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki inşaatta çalıştığı sırada, 4. kattaki iskeleden toprak zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Nevzat B, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İnşaatta İşçi Düşmesi: 1 Yaralı - Son Dakika
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