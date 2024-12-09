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İnsan Hakları Günü Mesajı

Eskişehir Valisi Aksoy, insan haklarına saygının önemini vurgulayarak mesaj yayımladı.

09.12.2024 10:46
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, çağdaş ve demokratik hukuk devleti standartlarına sahip olmayı hedefleyen tüm ülkeler için belirleyici unsurun insan haklarına saygı olduğunu belirtti.

İnsan haklarına saygının, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesinin, siyasal ve toplumsal kültürümüzün temeli olduğunu kaydeden Aksoy, " İnsan haklarının korunması ve genişletilmesi amacına ulaşılması, sadece yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle değil, bunların eksiksiz uygulanması ve insan hakları bilincinin toplumun her kesimince benimsenmesiyle mümkün olmaktadır. Yaşama hakkı hiç şüphe yoktur ki insanlığın en temel ve önemli hakkıdır. Ne yazık ki, dünyada hala insan hak ve özgürlükleri ihlal edilmekte ve dünyanın gözü önünde insanlık suçları işlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Yaşama hakkının insanlığın en temel ve önemli hakkı olduğuna dikkati çeken Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki, dünyada hala insan hak ve özgürlükleri ihlal edilmekte ve dünyanın gözü önünde insanlık suçları işlenmektedir. Ülkemiz, tarih boyunca farklı kültürlere kucak açarak dünyada barış kültürüne önemli katkılarda bulunmuş, insan temel hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesine yönelik uluslararası çalışmalarda her zaman öncü ülke olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor; insan hak ve özgürlüklerinin korunup gözetildiği, ayrımcılık ve ihlallerin yapılmadığı, tüm sıkıntıların sona erdiği bir dünyada yaşamayı temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Hüseyin Aksoy, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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