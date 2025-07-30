İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü Mesajı

Göç İdaresi Başkanlığı, 30 Temmuz İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü dolayısıyla 5 dilde yayımladığı mesajda, "İnsan ticaretine karşı birlikte, daha güçlü mücadele edelim. İhbarlarınızı YİMER 157'yi veya 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ya da il göç idaresi müdürlüklerine giderek bildirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, insan ticareti mağdurlarının tespiti konusunda kamuoyunun desteğinin önemi vurgulanırken, Başkanlık tarafından insan ticareti suçunun önlenmesi, mağdurların tespiti, korunması ve güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artması için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Mağdurların korunması ve suçun önlenmesinde toplumsal duyarlılığın ve işbirliğinin öneminden hareketle, şüpheli durumlarla karşılaşanlara ihbarda bulunması çağrısı yapıldı.

Mesajda, "İnsan ticareti ile mücadelede birlikte daha güçlüyüz. Göç İdaresi Başkanlığı olarak insan ticareti suçunun önlenmesi, mağdurların tespiti, korunması ve güçlendirilmesi toplumsal farkındalığın artması için çalışıyoruz. Şüphelendiğiniz durumlarda bize bildirin, insan ticaretine karşı birlikte, daha güçlü mücadele edelim. İhbarlarınızı YİMER 157'yi veya 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ya da il göç idaresi müdürlüklerine giderek bildirebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

Hazırlanan mesaj, Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça olmak üzere 5 dilde yayımlandı.