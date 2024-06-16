İnsan Uluslararası Yardım Derneği, Uganda'da 5 Bin Kişiye Kurban Etini Ulaştırdı

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Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla bağışlanan kurbanları Uganda'da ihtiyaç sahibi 5 bin kişiye ulaştırdı.

Dernek, Başkent Kampala'nın Busabala kasabasında 130 kurban kesimi gerçekleştirdi.

Bayram namazının ardından hisse sahiplerinin isimlerini tek tek okuyup İslami usul ve kaidelere göre kurbanları kesen dernek görevlileri, hayırseverlerin emanetini kesim videolarıyla kayıt altına alıp başta yetim aileleri olmak üzere önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Derneğin Kurumsal İletişim Koordinatörü İskender Tagiyev, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Dünyanın birçok noktasında kurban kesim faaliyeti yürüttüklerini kaydeden Tagiyev, "Uganda'da 5 bin aileye kurban eti ulaştırdık. Dünya üzerindeki kesim noktalarımızda 100 bin kişiye kurban eti ulşatırmayı amaçlıyoruz. Hayırseverlere teşekkür ediyoruz." dedi.