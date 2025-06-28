İnsansız Helikopterlere Yönelik Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İnsansız Helikopterlere Yönelik Gelişmeler

İnsansız Helikopterlere Yönelik Gelişmeler
28.06.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsansız helikopter projeleri Türkiye ve dünya genelinde hız kazanıyor, yeni işbirlikleri güçleniyor.

İnsansız sistemlerin yakaladığı başarı ve sahada sağladığı avantajlar, sivil ve askeri havacılık görevleri için yaygın olarak kullanılan helikopterlerin de insansızlaştırılmasına yönelik çabaları artırıyor.

Lockheed Martin, Honeywell, Leonardo başta olmak üzere savunma ve havacılık sanayisinin global devleri, insansız-otonom helikopter ile keşif-gözetleme, istihbarat toplama, muharebe görevleri ile kargo, tıbbi malzeme, acil yardım teslimatı görevlerine hazırlanıyor.

Lockheed Martin şirketine bağlı Sikorsky ve Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), otonom bir yardımcı helikopterle ikmal ve yaralı tahliyesine yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Bunun sonucunda 2022 yılında UH-60A Black Hawk helikopteriyle teknoloji gösterimi gerçekleştirildi. Bu program ile UH-60 Black Hawk helikopterlerinin insansız ve otonom hale getirilerek ön cephede lojistik destek, tahliye ve keşif görevlerini pilot müdahalesi olmadan gerçekleştirmesi hedefleniyor.

ABD Ordusu, Near Earth Autonomy ve Honeywell'e UH-60L Black Hawk helikopterlerini otonom lojistik platformlarına dönüştürmek için bir sözleşme verdi. Proje, mevcut helikopter filosunu modernize ederek insansız operasyonlar için uygun hale getirmeyi amaçlıyor. Honeywell'in gelişmiş aviyonik sistemleri ile Near Earth'ün otonom uçuş yazılımlarıyla birleştirilerek, yüksek tempolu lojistik görevlerde asker güvenliğini artırmak ve operasyonel verimliliği yükseltmek amaçlanıyor.

Leonardo, AW09 tek motorlu hafif helikopterden esinlenerek Proteus insansız rotorlu hava aracı tasarladı. Birleşik Krallık Kraliyet Donanması (Royal Navy) için geliştirilen bu yaklaşık 3 tonluk insansız helikopter, otonom uçuş kabiliyetleri, modüler yük bölmesi ve yenilikçi üretim teknikleriyle deniz operasyonlarına yönelik hazırlanıyor.

Bu şirketlerin yanında ülke ve bölgelerinde havacılık ve otonom sistemler alanında yetkinliklere sahip firma ve kurumlar, farklı boyutlarda insansız helikopter geliştirmek için faaliyet yürütüyor.

Türkiye'de envantere girdi, yenilerine kapı açıldı

Türkiye'de ise TİTRA Teknoloji ile Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü arasında otonom sistemlere yönelik imzalanan "Stratejik İşbirliği Anlaşması" insansız helikopter kullanımının yaygınlaşmasına kapı araladı.

İnsansız hava aracı geliştirme ve üretim yeteneklerine sahip TİTRA Teknoloji, yüksek yük taşıma kapasiteli, uzun süre havada kalabilen, yakıt motorlu, yüksek irtifalarda uzun menzilli uçuş yapabilen platform ihtiyacını dikkate alarak 2020 yılında insanlı bir helikopteri insansızlaştırdı.

Bu kapsamda, 190 kilograma kadar iki insan taşıyabilen ve 3 saat kadar havada kalabilen bir platform insansız helikoptere dönüştürüldü. Yapılan geliştirmeler sonunda 200 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip, 9 saatin üzerinde havada kalabilen Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN geliştirildi. Güvenlik güçlerinin envanterine girmeyi başaran ALPİN, sonrasında farklı kullanıcılara sunulmak üzere ikinci bir sipariş aldı.

TİTRA, ALPİN'i geliştirirken, uzun süredir güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan bazı helikopterlerin insansızlaştırılmasını da hedefleri arasına aldı. Bu hedefin gerçekleşmesi yönelik de yakın zamanda önemli bir stratejik işbirliği yapıldı.

Pasifik Teknoloji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, TİTRA Teknoloji ile Milli Savunma Bakanlığına bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü arasında, otonom sistemlere yönelik bir "Stratejik İşbirliği Anlaşması" imzalandığı bildirildi.

Anlaşma kapsamında, otonom hale getirilen helikopterlerin kullanım alanlarının genişletilmesine ve farklı coğrafi koşullarda lojistik amaçlı kullanımına imkan sağlanacağı belirtildi.

Helikopterler yeni yetenekler kazanacak

Bu bildirim ve tarafların sahip olduğu yetenekler dikkate alındığında insansız helikopter örneklerinin çeşitlenmesi ve yaygınlaşması bekleniyor. TİTRA Teknoloji'nin insansız ve otonom sistemlerdeki uzmanlığı ile 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünün teknik altyapısının birleşmesiyle ortaya çıkacak sinerjinin, bu alandaki yerli teknolojilerin gelişimini hızlandırması öngörülüyor.

Uçak ve helikopterlerin fabrika seviyesi bakım, onarım, yenileştirmeleri, hava araçlarıyla ilgili iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ile bu kapsamda gerekli görülen modifikasyon ve modernizasyonlarda üst düzey yetkinliklere sahip olan 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, "dünyanın önde gelen helikopter bakım merkezlerinden biri olma" vizyonuyla genel maksat, taarruz, keşif ve eğitim helikopterlerine hizmet veriyor.

TİTRA ise ALPİN ile insanlı bir helikopteri insansıza dönüştürebileceğini gösterip envantere kazandırarak bu alandaki yetkinliğini ispatlamış oldu.

Envanterdeki bazı helikopterlerin insansızlaştırılması ile 500 ve 1000 kilogramın üzerindeki ağırlıkların nakledilmesi mümkün hale gelebilecek. Böylece özellikle ulaşılması zor coğrafyalarda (dağlık araziler, afet bölgeleri) lojistik görevlerin etkinliği artırılacak.

İnsansızlaştırılan helikopterler sayesinde tehlikeli bölgelerde insan hayatını riske atmadan görev yapılabilecek. Pilot yetiştirme gibi yüksek maliyetli süreçlere olan bağımlılık azaltılabilecek.

Kaynak: AA

Helikopter, Teknoloji, Havacılık, Türkiye, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsansız Helikopterlere Yönelik Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza
Trump’ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı Trump'ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı
Netanyahu’nun yolsuzluk davası ertelenmeyecek Netanyahu'nun yolsuzluk davası ertelenmeyecek
Katy Perry’ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı Katy Perry'ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı!
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor
18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı 18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı
Eskişehir’de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu Eskişehir'de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında 26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
Kanserle savaşan Jessie J’den sevindiren haber: Tamamen geçti Kanserle savaşan Jessie J'den sevindiren haber: Tamamen geçti
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
09:16
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
07:53
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
07:16
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
15:00
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
14:51
Kahtalı Hamido’nun oğlu parkta ölü bulundu
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu
14:41
Fenerbahçe’de tarihi imza 2029’un sonuna kadar takımın başında olacak
Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
14:34
Fahriye Evcen’den imajını tazeledi
Fahriye Evcen'den imajını tazeledi
14:33
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
14:26
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü!
14:21
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
14:17
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
14:00
Mohamed Salah’ın Bodrum’da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
13:37
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 11:40:21. #7.12#
SON DAKİKA: İnsansız Helikopterlere Yönelik Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.