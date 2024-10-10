İnternette Yasa Dışı İçeriklere İhbar Kanalları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İnternette Yasa Dışı İçeriklere İhbar Kanalları

Vatandaşlar, zararlı içerikleri 'ihbarweb.org.tr' ve 'Alo 141' ile şikayet edebiliyor.

10.10.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde cinayetlere kadar uzanan olaylarda sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının etkisi tartışılırken vatandaşlar internet ortamında karşılaştıkları yasa dışı ve zararlı içeriklere yönelik şikayetlerini, "ihbarweb.org.tr" internet sitesi ve "Alo 141" Güvenli İnternet Destek Hattı üzerinden gerçekleştirebiliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, birbiri ardına yaşanan adli olaylar ve internet ortamında işlenen suçlar dolayısıyla internetteki içerikler tartışmaların odak noktasını oluşturuyor.

İnternet kullanıcıları, zararlı gördükleri içerikler ve yasa dışı faaliyetleri iki koldan devletin ilgili birimlerine iletebiliyor.

Bu kapsamda "ihbarweb.org.tr" internet sitesinin yanı sıra Alo 141 hattıyla şikayetler İnternet Bilgi İhbar Merkezine ulaştırılıyor.

İhbarlar, internet ortamında yapılan yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesine ilişkin 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında teknik ve hukuki açıdan değerlendiriliyor.

İnternet Bilgi İhbar Merkezi, başta çocukların cinsel istismarı olmak üzere internetin yasa dışı içeriğiyle mücadele konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Uluslararası İnternet İhbar Merkezleri Birliğine (INHOPE) 2011'de üye oldu.

Eğitim ve odak grup çalışmalarının da yer aldığı toplantılara katılım sağlanarak INHOPE ile işbirliği etkin şekilde sürdürülüyor.

Kumar ve yasa dışı bahis ilk sırada

5651 sayılı Kanun'da sayılan katalog suçlar kapsamında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engelleme kararlarının yüzde 99,86'sını çocukların cinsel istismarı, fuhuş, müstehcenlik, yasa dışı bahis ve kumar suçları oluşturdu.

Ağustos ayı itibarıyla kurumca resen aktif olarak engellenen kararlardan "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" yüzde 58,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 28,66 ile "müstehcenlik", yüzde 11,86 ile "fuhuş" izledi.

İnternet Yardım Merkezi internet kaynaklı problemlere çözüm sunuyor

Öte yandan İnternet Yardım Merkezi de kullanıcıların bu alanda karşılaştıkları problemlere hızlı ve etkin çözümler sunarak, birçok konuda sorularına cevaplar üretiyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenli İnternet Merkezi çatısı altında faaliyet gösteren merkez, kullanıcıları doğru kanala yönlendirerek, çözüm bulamadıkları konularda soru ve sorunlarını İnternet Yardım Merkezine ulaştırmalarına imkan veriyor.

Merkez, internetteki yasa dışı içerikler, internet ve mahremiyet, internette bilgi güvenliği ve alışveriş, sosyal ağ platformları, güvenli internet hizmeti, dijital oyunlar, siber zorbalık, internet ve sağlık olmak üzere 8 başlıkta internet kullanıcılarına hizmet veriyor.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnternette Yasa Dışı İçeriklere İhbar Kanalları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
10:26 Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam Merih Demiral’dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam! Merih Demiral'dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
21:18 Tartışma yaratacak karar Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi
17:20 Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
17:12 Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası
16:30 İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk’u Dursun Özbek’e şikayet etti İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk'u Dursun Özbek'e şikayet etti
16:27 Brezilya’da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
16:13 Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti
16:04 Kerem Aktürkoğlu, değerini 90’a katlayarak rekor kırdı Kerem Aktürkoğlu, değerini 90'a katlayarak rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 12:05:21. #1.11#
SON DAKİKA: İnternette Yasa Dışı İçeriklere İhbar Kanalları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.