İpek Yolu Kültür Fuarı Başladı - Son Dakika
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İpek Yolu Kültür Fuarı Başladı

Dunhuang'da gerçekleşen fuara 50 ülke katılıyor, kültürel işbirliği ve diyalog teşvik ediliyor.

22.09.2024 12:42
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LANZHOU, 22 Eylül (Xinhua) -- 7. İpek Yolu (Dunhuang) Uluslararası Kültür Fuarı, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde yer alan ve antik İpek Yolu üzerinde önemli bir merkez konumundaki Dunhuang kentinde başladı. Cumartesi günü başlayan iki günlük fuara, 50 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 800'den fazla temsilci katılıyor.

Forumlar, kültürel sergiler ve sanatsal performanslar gibi çeşitli etkinliklerin yer alacağı fuarda Çin'in kültürü sergilenecek ve küresel kültürel işbirliğine yönelik diyalog teşvik edilecek.

Fuarda üçüncü kez Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nü (UNESCO) temsil eden UNESCO Doğu Asya Bölge Ofisi Direktörü Shahbaz Khan, Dunhuang'ın kültürel etkileşim yoluyla İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması için önemli bir platform haline geldiğini belirtti.

Khan, barış ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çeşitli zorluklarla karşı karşıya olan dünyada medeniyetler arasındaki diyaloğun giderek daha fazla önem kazandığını ifade etti.

Katılımcılar, medeniyetler arasındaki etkileşim ve karşılıklı öğrenmenin, tüm ülkelerin halkları arasında karşılıklı güven ve kapsayıcılığı artırmaya yardımcı olduğunu, ayrıca dünya barışı ve kalkınmasını teşvik ettiğini söyledi.

Uruguay'ın Çin Büyükelçisi Fernando Lugris, Uruguay'ın Çin ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi konusunda mutabakat zaptı imzalayan ilk Güney Ortak Pazarı (Mercosur) ülkesi olduğunu söyledi.

Tüm tarafların küresel barışı, kalkınmayı, refahı ve modernleşmeyi korumak için çok taraflılığa bağlı kalması gerektiğini belirten Lugris, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

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