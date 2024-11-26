Edirne'nin İpsala ilçesinde çeltik ekimi için belediye arazilerini kiralama ihalesi yapıldı.
İpsala Belediyesi düğün salonunda Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ın başkanlığında, belediye encümeni huzurunda düzenlenen ihaleye yaklaşık 300 üretici katıldı.
İhalede, 9 bin 435 dekarlık çeltik arazisi, dekarı 4 bin lira ile 9 bin lira arasında değişen bedellerle kiralandı.
Bu yıl yapılan ihaleye seyirci alınmadı. Paralar önceki yıllarda olduğu gibi çuval ve kasalarla taşınmadı, belediyenin hesabına yatırıldı.
Son Dakika › Güncel › İpsala'da Çeltik Arazisi İhalesi Yapıldı - Son Dakika
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