İpsala'da İftar Programı Düzenlendi

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Yenikarpuzlu beldesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Yenikarpuzlu Belediyesi tarafından her yıl bir kez meydanda düzenlenen iftar yemeğine çok sayıda davetli katıldı.

İftara katılan Sevgili, belde meydanından düzenlenen iftar öncesi vatandaşlarla sohbet etti.

Okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı.

Programa İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü, iftara katılanlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Özcan'a ziyaret

Keşan SGK Müdürü Sadettin İpek, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpek ziyarette kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Belediye ile işbirliği içinde çalışmalar yaptıklarını dile getiren İpek, Özcan'a çalışmalarında başarı diledi.

Özcan da İpek ve personeline ziyareti için teşekkür etti.