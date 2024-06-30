İpsala Kaymakamı, Hastane Başhekimi'ne başarı belgesi verdi - Son Dakika
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İpsala Kaymakamı, Hastane Başhekimi'ne başarı belgesi verdi

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Sungurlu'ya başarı belgesi verdi. Sevgili, hastanenin gelişimine katkılarından dolayı Sungurlu'yu tebrik etti.

30.06.2024 12:09
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İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Sungurlu'ya başarı belgesi verdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevgili, Sungurlu'yu makamında kabul etti.

Sevgili, İpsala Devlet Hastanesinin hem fiziki koşullarının hem de sağlık hizmetinin gelişimin gösterdiğini söyledi.

Başhekim Sungurlu'nun hastanenin gelişimine katkılarda bulunduğunu belirten Sevgili, Sungurlu'ya çalışmalarında başarı diledi.

Sevgili, Sungurlu'ya başarı belgesi verdi.

İpsala Anadolu Lisesi ihalesi gerçekleştirildi

İpsala Anadolu Lisesi ihalesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Anadolu Lisesi bina yapımı ihale süreci tamamlandığı belirtildi.

Okulun inşaatına yakın zamanda başlanacağı aktarılan açıklamada, "İlçemize hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İpsala Anadolu Lisesi yeni binasında 16 derslik ve kapalı spor salonu yer alacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaymakam Sevgili'ye ziyaret

Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG-308 Bot Komutanı Üsteğmen Doğan Yeşiller ve beraberindeki heyet, Enez Kaymakam Vekili ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevgili, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 42. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Yeşiller de çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İpsala Kaymakamı, Hastane Başhekimi'ne başarı belgesi verdi - Son Dakika

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