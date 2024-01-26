 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Irak Başbakanı Türkçe eğitiminin geliştirilmesini onayladı - Son Dakika
Üye Girişi

Irak Başbakanı Türkçe eğitiminin geliştirilmesini onayladı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan'ın, Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı kentlerde Türkçe eğitiminin teknik ve idari alanlarda geliştirilmesi talebi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından onaylandı. Başbakan Sudani, Türkçe eğitim veren okullardaki öğretmen eksikliğinin giderilmesi, kitapların devlet tarafından basılması ve sınav sorularının diğer dillerle aynı olması gibi konularda harekete geçeceğini belirtti.

Irak Başbakanı Türkçe eğitiminin geliştirilmesini onayladı
26.01.2024 - 15:03,
Abone Ol

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan'ın, Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı kentlerde Türkçe eğitiminin teknik ve idari alanlarda geliştirilmesi talebinin Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından onaylandığı belirtildi.

Irak Türkmen Cephesi Basın Bürosundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yaklaşık 20 yıldan bu yana Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukta olduğu kentlerdeki Türkçe eğitiminde yaşanan sıkıntıların Irak hükümetine iletildiği belirtildi.

Yıllardır Türkçe eğitiminde yaşanan teknik ve idari sıkıntıların ITC Başkanı Turan tarafından Irak Başbakanı Sudani'ye iletildiği aktarılan açıklamada, Başbakan Sudani'nin de bu sorunların en kısa zamanda çözülmesi yönünde harekete geçtiği kaydedildi.

Sudani'nin, bu kapsamda "Türkçe eğitim veren tüm okullardaki öğretmen eksikliğinin giderilmesi için sözleşmeli öğretmen atanmasını ve kitapların devlet tarafından basılmasını, sınav sorularının diğer dillerin sorularıyla aynı olmasını, Türkçe eğitim gören öğrencilerin açık öğretim sınavlarına katılmalarını" onayladığı aktarıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hasan Turan, Irak, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Türkçe eğitiminin geliştirilmesini onayladı - Son Dakika


15:26
İsrail Gazze'den tarihi eser mi kaçırıyor? Yetkilinin paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı İsrail Gazze'den tarihi eser mi kaçırıyor? Yetkilinin paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı
15:18
İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor
14:52
Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu

Son Dakika
15:26 İsrail Gazze'den tarihi eser mi kaçırıyor? Yetkilinin paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı
15:18 İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor
14:52 Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:33:01. #1.11#
SON DAKİKA: Irak Başbakanı Türkçe eğitiminin geliştirilmesini onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement