Irak Hava Kuvvetleri Görev Başında

Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhenned Galib el-Esedi, silahlı kuvvetlerinin ve hava savunma sistemlerinin ülkenin hava sahasını ve stratejik hedeflerini korumak için görevlerini sürdürdüğünü belirtti.

Esedi, Irak Haber Ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, "Hava savunma sistemlerinin yer değiştirmesi, Irak'taki tüm hayati hedeflerin korunmasına yönelik rutin ve doğal önlemler çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Silahlı kuvvetlerimiz ve hava savunma sistemlerimiz ülkenin hava sahasını ve stratejik hedeflerini korumak için görevlerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Esedi, Irak silahlı kuvvetlerinin genel anlamda tüm hava sahasını olası tehditlere karşı korumak amacıyla hazırlıklı olduğunu ve bu çerçevede çalışmalarını sürdüğünü kaydetti.

Irak hükümetinin ülkenin güneyinde bazı noktalara hava savunma sistemleri yerleştiği iddiasına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Irak hükümeti, İsrail'in İran'a saldırılarında, hava sahasını kullanmasını kınamış ve bunun kabul edilmeyeceğini bildirmişti.